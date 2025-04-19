Прогноз на 19-20 апреля: синоптик рассказал, какой будет погода и где пройдут дожди

Украина окажется под влиянием весеннего тепла / © unsplash.com

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В последующие двое суток по всей территории Украины ожидается теплая погода с высокими температурными показателями и малооблачным небом.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды в выходные — 19-20 апреля.

Суббота, 19 апреля:

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В западных областях Украины пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных пунктах возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем +16…+21°С.

В северной части страны ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +7…+12°С, днем +19…+24°С.

В центральных областях прогнозируется солнечная и теплая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем +19…+24°С.

В южной части страны и в Крыму ожидается спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман.

В восточных областях прогнозируется малооблачная и теплая погода без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +6…+11°С, днем +20…+25°С.

Воскресенье, 20 апреля

В западных областях нашей страны ночью без осадков, местами туман. Днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +6…+11 °С, днем воздух прогреется до +19…+24 °С.

В северных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +7…+12°С, днем +20…+25°С.

В центральных областях Украины сохранится облачная и теплая погода. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем +20…+25°С.

В южной части Украины прогнозируется преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7… +12 °С, днем +20… +25 °С, у побережья морей +15… +20 °С.

В восточных областях продлится период малооблачной и сухой погоды. Осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в пределах +7…+12°С, днем воздух прогреется до +21…+26°С.

Ранее синоптик предупредил о похолодании после Пасхи.