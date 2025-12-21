Прогноз на 21 декабря: как изменится погода

В Украине станет холоднее / © Pixabay

В воскресенье, 21 декабря, в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков. По всей территории сохранится туман, ветер с переменными направлениями — 3-8 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Температура ночью и днем будет колебаться от -2° до +3°; в южных регионах, Закарпатье и Прикарпатье ночью и днем ожидают от +1 ° до +6° тепла.

Погода в Киеве и Киевской области

В столице и области облачно с туманом, существенных осадков не будет. Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

Температура в Киеве: ночью около 0°, днем 1–3° тепла. В Киевской области ночью и днем ожидают от 2° мороза до 3° тепла.

