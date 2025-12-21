- Дата публикации
Прогноз на 21 декабря: как изменится погода
Туман накроет всю Украину, а кое-где будет мороз.
В воскресенье, 21 декабря, в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков. По всей территории сохранится туман, ветер с переменными направлениями — 3-8 м/с.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Температура ночью и днем будет колебаться от -2° до +3°; в южных регионах, Закарпатье и Прикарпатье ночью и днем ожидают от +1 ° до +6° тепла.
Погода в Киеве и Киевской области
В столице и области облачно с туманом, существенных осадков не будет. Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.
Температура в Киеве: ночью около 0°, днем 1–3° тепла. В Киевской области ночью и днем ожидают от 2° мороза до 3° тепла.
