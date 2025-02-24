Прогноз на 25 февраля: как изменится погода по всей Украине

В Украине будет в основном морозная, но с утра на западе страны уже предполагается потепление до +8°C.

В Украине 25 февраля будет сухая погода, ведь антициклон продолжает удерживать нашу территорию под своим влиянием.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

Ночью температура в восточных областях опустится до -10-16°C, в других регионах -7-12°C, а на западе -2-8°C. Днем в Украине будет холодно, на Левобережье температура будет оставаться в пределах -2-7°C, тогда как на западе температура повысится до +3+8°C.

В Киеве также не ожидается дождь, ночью температура составит -8-10°C, а днем потеплеет до нуля. В ближайшие дни морозы будут постепенно уменьшаться, а температура начнет повышаться.

Первые осадки, в частности мокрый снег и дождь, ожидаются 1 марта. Они отметят приход весны, а более теплая погода станет на смену зимним морозам. В течение марта температура в Украине будет постепенно повышаться, что станет признаком смены времени года. Повышение температуры и осадки создадут весеннее настроение, и страна вступит в новый период с гораздо более мягкими погодными условиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зима наверстывает потерянное. Грядущая неделя стала самым зимним периодом за весь сезон.

Читайте также: