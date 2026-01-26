- Дата публикации
-
Украина
Прогноз на 26 января: где сегодня испортится погода
В Киеве и области объявлен «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды.
Сегодня, 26 января, в Украине будет облачно. На востоке, северо-востоке и большинстве западных областей без осадков. На остальной территории страны пройдет небольшой снег.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. На юге, на западе, Винничине, Житомирщине, Киевщине и Кировоградщине будет снег с дождем.
В юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской областях утром туман, в течение суток (днем и в Житомирской, Киевской и Херсонской) гололедица.
Температура на востоке, северо-востоке страны днем -7…12°С, в южных, западных, Винницкой областях от -2°С до +3°С (на Закарпатье, Одесчине и в Крыму днем +4…9°С), на остальной территории от -4°С до +1°С.
Погода в Киеве и области
Сегодня в Киевской области будет облачно, небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по Киевской области от -4 до +1°С, в столице днем около 0°С.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева.
Напомним, синоптики прогнозируют ощутимый температурный скачок уже в начале этой недели, однако потепление принесет с собой гололед и мокрый снег.