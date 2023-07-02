Прогноз на 3 июля: в Украине ожидается нестабильная погода

Понедельник в Украине начнется жарой и дождями с грозами.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее данным, 3 июля грозовые дожди пройдут в центральных областях, Харьковщине, Одесчине, Закарпатье, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Жара до +28+32 градусов ожидается завтра на юге, востоке Украины и Днепре с районами.

На севере, западе и большинстве центральных областей +24+29 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность небольшого дождя, день в понедельник обещает быть сухим и солнечным. Температура воздуха в столице 3 июля до +29 градусов.

Ранее стало известно, что на Закарпатье объявлен ІІ уровень опасности.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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