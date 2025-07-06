Прогноз на 6 июля: синоптики обещают украинцам идеальную погоду

В воскресенье синоптики обещают идеальную погоду / © unsplash.com

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В воскресенье, 6 июля, в большинстве регионов Украины ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с небольшими облачностями. Осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Температурный режим будет летне-теплым. Ночью столбики термометров покажут +11…+16°C, в южных областях немного теплее +15…+20°C.

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Днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +30°C, а на Закарпатье и юге страны поднимется до +33°C.

В северо-восточных регионах будет несколько прохладнее +21 до +26°C.

Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Днем температура воздуха будет +27…+31°C.

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Впрочем, в воскресенье днем к Киевщине приблизится атмосферный фронт, который может принести дожди и повлечь за собой локальное снижение температуры.

Напомним, в Киевской области объявлено предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которая продлится с 6 по 8 июля. А 7 и 8 июля будет опасно и в Киеве.