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- Украина
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Прогноз на 6 июля: синоптики обещают украинцам идеальную погоду
В воскресенье жара, накрывшая ранее Украину, отступит. Ожидается комфортная погода.
В воскресенье, 6 июля, в большинстве регионов Украины ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с небольшими облачностями. Осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Температурный режим будет летне-теплым. Ночью столбики термометров покажут +11…+16°C, в южных областях немного теплее +15…+20°C.
Днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +30°C, а на Закарпатье и юге страны поднимется до +33°C.
В северо-восточных регионах будет несколько прохладнее +21 до +26°C.
Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Днем температура воздуха будет +27…+31°C.
Впрочем, в воскресенье днем к Киевщине приблизится атмосферный фронт, который может принести дожди и повлечь за собой локальное снижение температуры.
Напомним, в Киевской области объявлено предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности, которая продлится с 6 по 8 июля. А 7 и 8 июля будет опасно и в Киеве.