Прогноз на 7 августа: погода в Украине кардинально изменится

В Украине станет прохладнее / © Pixabay

Реклама

Сегодня, 7 августа, в Украине прогнозируют жаркую погоду, ожидается переменная облачность. Местами будет дождь.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Через территорию Украины продолжает перемещаться холодный атмосферный фронт. Днем только на востоке и юго-востоке страны пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.

Реклама

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях днем будет составлять +20…25°С. На юге и юго-востоке страны +28…33°С. На остальной территории прогнозируют +22…27°С.

В Киевской области и в столице облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем +22…27°С. В Киеве будет +23…25°С.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева.

Реклама

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю в Украине с 4 по 10 августа. В первой половине недели на большей части территории Украины пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также по выходным по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате развития антициклона.