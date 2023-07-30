Прогноз на понедельник: какие сюрпризы приготовила погода в последний день июля

В понедельник, 31 июля, по всей Украине, кроме юго-восточной части, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей 17-22°, днем 22-27°, в южной части и восточных областях до 30°С.

В Киеве в понедельник ожидается ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Кроме того, 31 июля на отдельных реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями без негативных последствий. В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

Читайте также: