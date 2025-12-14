Прогноз на сегодня, 14 декабря: Украину накроет зимняя непогода

Погода испортится / © Pixabay

Сегодня, 14 декабря, на большей части территории Украины сохранится прохладная погода. Ожидаются осадки, гололедица и порывистый ветер.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ночью в западных и северных областях возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем почти по всей стране, за исключением востока, прогнозируются умеренные осадки. В северных, центральных и южных регионах ожидается гололед и налипание мокрого снега, на дорогах — скользко.

Ветер южного направления будет меняться на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, а в западных областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит -1…-6°С, днем — от -4°С до +1°С, в Одесской области воздух прогреется до +3…+8°С. В западных регионах ночью ожидается от +3 до -2°С, днем — +1…+6°С.

В Киевской области и столице прогнозируют переменную облачность. Днем пройдет умеренный мокрый снег с налипанием, на дорогах — гололедица. Температура в области ночью снизится до -1…-6°С, днем будет колебаться от -4 до +1°С. В Киеве ночью -3…-5°С, днем около 0°.

Напомним, «Укргидрометцентр» предупреждал об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 14 декабря ночью на Житомирщине и Киевщине на дорогах гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях гололедица.