Запасайтесь горючим на зиму: эксперт сделал тревожный прогноз — что будет с ценами

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Цены на топливо в Украине остаются стабильными, а прогноз по дизелю по 100 грн за литр в августе больше не актуален. В то же время, ситуация на рынке остается нестабильной из-за событий на Ближнем Востоке и российских атак на украинскую топливную инфраструктуру.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, дефицита горючего пока не ожидается. Украинские компании достаточно законтрактовали ресурс на август. В то же время, цены могут существенно измениться в зависимости от развития ситуации вокруг Ирана: в случае договоренностей с США нефть может подешеветь, а новая эскалация, наоборот, способна спровоцировать мировой дефицит и рост цен.

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Дополнительным риском для украинского рынка остаются российские удары по нефтебазам и логистическим маршрутам. Поэтому эксперт советует гражданам перед зимой иметь небольшой запас горючего.

«Пару-тройку канистр», — говорит он.

Это, по его словам, поможет пережить возможные перебои со снабжением и не создавать ажиотаж на АЗС.

В то же время возвращаться к прогнозу о дизеле по 100 грн/л пока нет оснований. Однако в случае нового обострения на Ближнем Востоке и возникновения дефицита нефти и горючего, такой сценарий снова может стать актуальным.

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По состоянию на 12 августа цены на топливо в Украине остаются стабильными: средняя стоимость А-95 составляет 81,67 грн/л, дизеля — 91,56 грн/л. Дешевле всего заправляться можно на «БРСМ-Нефть» и «Укрнафте», а самые высокие цены — на OKKO, WOG и SOCAR. На «Укрнафте» А-95 стоит 79,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л; на «БРСМ-Нефти» — 79,63, 91,04 и 41,39 грн соответственно.

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