Прогноз по свету на зиму: эксперт предупредил об ухудшении ситуации и планах РФ

Отключение света / © ТСН.ua

Украинцам не стоит надеяться на стабилизацию энергообеспечения до конца зимы. Эксперт Владимир Омельченко объяснил, как массированные удары истощают систему и какую циничную цель преследует Кремль.

Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова рассказал в эфире телеканала «Київ24».

Ситуация со светом вряд ли улучшится в течение зимы

По словам Омельченко, сейчас большинство районов Киева остаются без электроснабжения, а проблемы с отоплением распространяются. В частности, теплоснабжение уже отсутствует и в Святошинском районе. Эксперт отмечает, что с каждой новой атакой ситуация только усложняется, ведь энергосистема физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия энергетиков.

«А не может быть по-другому. Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики не ремонтировали. Позитива, что наша энергосистема в течение зимы будет улучшать свою работу, — у меня нет такой иллюзии», — сказал Омельченко.

РФ пытается разъединить энергосистему Украины

Специалист отметил, что действия России вполне предсказуемы и могли быть спрогнозированы еще несколько месяцев назад. По его оценке, российская сторона пытается разъединить энергосистему, в частности отделить левый берег от правого и изолировать Одесский регион. Омельченко также назвал цель таких шагов россиян.

«Они это делают для того, чтобы дестабилизировать энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и электрической энергии. Чтобы образовался в стране хаос, политическая дестабилизация, начали давить на власть, чтобы заставить власть идти на те условия, которые предложил Путин этот. Все это было вполне прогнозируемо», — подчеркивает специалист.

В связи с этим эксперт призывает граждан сохранять выдержку и не поддаваться паническим настроениям, чтобы не дать врагу достичь поставленных целей.

«Надо стоять и не поддаваться на ботов, которые призывают к согласию на капитуляцию, по факту. Капитуляция будет означать еще больше жертв, мы это прекрасно понимаем. Нет другого выбора, надо бороться», — констатировал Омельченко.

Проблемы с электроэнергией в Киеве

Отдельно он остановился на ситуации в Киеве, который среди крупных городов сейчас находится в одной из самых уязвимых позиций по электро- и теплоснабжению. По словам эксперта, привлечение модульных котельных может лишь частично уменьшить проблемы, тогда как подготовка к зимнему периоду со стороны власти должна была быть более основательной.

«И государственная власть, и военная администрация, и киевская администрация просто были обязаны обеспечить хоть минимум критической инфраструктуры. Это теплообеспечение, электрическая энергия для водоканалов, электротранспорта. Абсолютно возможно было подготовить альтернативные источники», — указал Омельченко.

Что делает власть для улучшения ситуации со светом?

Напомним, после массированных обстрелов энергосистемы правительство ввело экстренные меры для стабилизации ситуации в условиях морозов. По словам премьера Юлии Свириденко, пересмотр перечня критической инфраструктуры позволил добавить в сеть 1 ГВт мощности, что помогает балансировать систему вместе с наращиванием импорта. В Киеве ГСЧС обеспечивает наиболее проблемные дома мощными генераторами, а по всей стране разворачиваются дополнительные «Пункты незламности». Особое внимание сосредоточено на обеспечении резервов горючего, стабильности цен на него и координации с ритейл-сетями для бесперебойного снабжения продуктов. Руководители ОВА получили поручение лично контролировать сложные ситуации на местах, пока энергетики продолжают восстановительные работы на объектах.