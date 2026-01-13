- Дата публикации
Прогноз по свету на зиму: эксперт предупредил об ухудшении ситуации и планах РФ
С каждой новой атакой на энергетику ситуация только ухудшается, ведь система физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия специалистов.
Украинцам не стоит надеяться на стабилизацию энергообеспечения до конца зимы. Эксперт Владимир Омельченко объяснил, как массированные удары истощают систему и какую циничную цель преследует Кремль.
Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова рассказал в эфире телеканала «Київ24».
Ситуация со светом вряд ли улучшится в течение зимы
По словам Омельченко, сейчас большинство районов Киева остаются без электроснабжения, а проблемы с отоплением распространяются. В частности, теплоснабжение уже отсутствует и в Святошинском районе. Эксперт отмечает, что с каждой новой атакой ситуация только усложняется, ведь энергосистема физически не способна выдерживать постоянные удары, несмотря на усилия энергетиков.
«А не может быть по-другому. Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики не ремонтировали. Позитива, что наша энергосистема в течение зимы будет улучшать свою работу, — у меня нет такой иллюзии», — сказал Омельченко.
РФ пытается разъединить энергосистему Украины
Специалист отметил, что действия России вполне предсказуемы и могли быть спрогнозированы еще несколько месяцев назад. По его оценке, российская сторона пытается разъединить энергосистему, в частности отделить левый берег от правого и изолировать Одесский регион. Омельченко также назвал цель таких шагов россиян.
«Они это делают для того, чтобы дестабилизировать энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и электрической энергии. Чтобы образовался в стране хаос, политическая дестабилизация, начали давить на власть, чтобы заставить власть идти на те условия, которые предложил Путин этот. Все это было вполне прогнозируемо», — подчеркивает специалист.
В связи с этим эксперт призывает граждан сохранять выдержку и не поддаваться паническим настроениям, чтобы не дать врагу достичь поставленных целей.
«Надо стоять и не поддаваться на ботов, которые призывают к согласию на капитуляцию, по факту. Капитуляция будет означать еще больше жертв, мы это прекрасно понимаем. Нет другого выбора, надо бороться», — констатировал Омельченко.
Проблемы с электроэнергией в Киеве
Отдельно он остановился на ситуации в Киеве, который среди крупных городов сейчас находится в одной из самых уязвимых позиций по электро- и теплоснабжению. По словам эксперта, привлечение модульных котельных может лишь частично уменьшить проблемы, тогда как подготовка к зимнему периоду со стороны власти должна была быть более основательной.
«И государственная власть, и военная администрация, и киевская администрация просто были обязаны обеспечить хоть минимум критической инфраструктуры. Это теплообеспечение, электрическая энергия для водоканалов, электротранспорта. Абсолютно возможно было подготовить альтернативные источники», — указал Омельченко.
Что делает власть для улучшения ситуации со светом?
Напомним, после массированных обстрелов энергосистемы правительство ввело экстренные меры для стабилизации ситуации в условиях морозов. По словам премьера Юлии Свириденко, пересмотр перечня критической инфраструктуры позволил добавить в сеть 1 ГВт мощности, что помогает балансировать систему вместе с наращиванием импорта. В Киеве ГСЧС обеспечивает наиболее проблемные дома мощными генераторами, а по всей стране разворачиваются дополнительные «Пункты незламности». Особое внимание сосредоточено на обеспечении резервов горючего, стабильности цен на него и координации с ритейл-сетями для бесперебойного снабжения продуктов. Руководители ОВА получили поручение лично контролировать сложные ситуации на местах, пока энергетики продолжают восстановительные работы на объектах.