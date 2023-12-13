Прогноз по вступлению Украины в НАТО: политолог назвал две проблемы, мешающие процессу

Согласно статье 5 договора Североатлантического союза, нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Поэтому НАТО не может позволить себе риск прямой войны с Россией, потому что это означает возможное начало ядерной войны.

Об этом говорилось в разговоре политолога Владимира Фесенко с журналисткой ТСН Марией Васильевой.

"Проблема не в том, повлияет ли характер боевых действий на решение Североатлантического Альянса по вступлению Украины в НАТО. Есть расчеты, они касаются того, что пока война нас принимать в НАТО не будут. Будет продолжаться эволюционное сближение Украины с НАТО, постепенный, пошаговый" наше вступление де-факто", – отметил Фесенко.

Он назвал именно 5 статью договора главной проблемой, мешающей Украине вступить в НАТО.

"Вторая проблема – это то, что начинают рассматривать нестандартные варианты... Например, может произойти такая ситуация, когда война может завершиться, даже временно... таким образом, что Украине не удастся освободить все оккупированные территории. Но членство в НАТО может быть важной гарантией для дальнейшей безопасности Украины. И это наиболее надежная гарантия", – объяснил аналитик.

Как быть с оккупированными территориями?

Некоторые политики, в частности, эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, предлагают так называемую модель ФРГ.

"Означает ли то, что мы отказываемся от тех территорий? Нет... На мой взгляд, перспектива восстановления контроля Украины, освобождение этих оккупированных территорий будет сохраняться для нас, когда возникнут благоприятные обстоятельства... Есть такой сценарий, который продвигает Украина и некоторые наши союзники в НАТО – это приглашение в НАТО, но с открытой датой», – объяснил аналитик.

По его словам, Украина вступит в НАТО уже тогда, когда война закончится.

"Важно продемонстрировать России именно таким приглашением, что тема членства Украины в НАТО не будет обсуждаться во время каких-то мирных переговоров", — пояснил эксперт.

Напомним, эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал заявление относительно частичного членства Украины в НАТО. По его словам, у России должно быть четкое сообщение о том, что на любое нарушение территории НАТО будет ответ.

Его предложение объяснил экс-чиновник Альянса Фабрис Потье. По его словам, чем быстрее Украина вступит в НАТО, тем быстрее завершится война с РФ на выгодных для Украины условиях.

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