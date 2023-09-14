Прогноз погоды 15 сентября: какие регионы Украины накроют дожди и грозы

Тепло будет на юге и в Закарпатье.

Пятница, 15 сентября, Украина будет дождливая — по всей стране будут осадки. Впрочем, погода порадует теплом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей днем на Левобережье будут умеренные кратковременные дожди с грозами. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях – сильные дожди. На остальной территории Украины будет небольшой дождь. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях — без осадков.

Ночью температура воздуха в Украине составит 13-18°. Прохладнее в ночные часы будет в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях — только +8-13 °.

Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +17-23°. Тепло порадует жителей Закарпатья и юга Украины – температура до +23-28°. В Карпатах столбики термометров в течение суток покажут 11-17 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В Киевской области 15 сентября переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Днем будет идти дождь. Также киевлян предупреждают об опасных метеорологических явлениях – грозах.

В Киевской области ночью температура будет +13-18 °, днем — 18-24 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +16-18° тепла, а днем – около 20° тепла.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в сентябре. Погода в сентябре на Украине будет теплой с температурой воздуха +21+27°.

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