- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
Прогноз погоды 19 ноября: где будет дождливо и снежно, а где +20
Погода 19 ноября в Украине будет контрастной: дожди, мокрый снег, тогда как в Крыму ожидается потепление до +20 градусов.
Погода 19 ноября в Украине будет дождливой на юге, востоке и в центре. В центральных областях ожидается еще мокрый снег. Юг и восток будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории температура снизится.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Атмосферные фронты в среду будут влиять на погоду в южных, восточных и центральных областях Украины, поэтому там ожидаются дожди, а в центре — местами мокрый снег. На севере и западе страны, где будет сохраняться повышенное давление, осадки маловероятны.
Юг и восток будут оставаться в более теплой воздушной массе, тогда как на остальной территории температура снизится из-за поступления холодного воздуха с северо-запада Европы.
Будет в основном облачно с отдельными прояснениями. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура: на востоке и юге ночью +4+9 градусов, днем +7+12, в Крыму +15+20; на остальной территории ночью 0 -5 градусов (в центральных областях 0+5), днем +2+7. В Карпатах ночью -4-9 градусов, днем около 0.
Погода 19 ноября в Киеве 19 ноября в Киеве
Погода в Киеве и области 19 ноября будет облачной с прояснениями, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура по области днем +2+7 градусов. В Киеве днем ожидается +3+5 градусов.
Напомним, синоптик Наталья Диденко информировала, что 19 ноября в Украине ожидается холодная погода с осадками в некоторых регионах. Дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег, будут преобладать на юге, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. Большинство западных, северных областей, Винницкая и Полтавская области будут без существенных осадков.