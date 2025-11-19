Прогноз погоды 19 ноября: где будет дождливо и снежно, а где +20

Погода / © ТСН

Реклама

Погода 19 ноября в Украине будет дождливой на юге, востоке и в центре. В центральных областях ожидается еще мокрый снег. Юг и восток будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории температура снизится.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Атмосферные фронты в среду будут влиять на погоду в южных, восточных и центральных областях Украины, поэтому там ожидаются дожди, а в центре — местами мокрый снег. На севере и западе страны, где будет сохраняться повышенное давление, осадки маловероятны.

Реклама

Юг и восток будут оставаться в более теплой воздушной массе, тогда как на остальной территории температура снизится из-за поступления холодного воздуха с северо-запада Европы.

Будет в основном облачно с отдельными прояснениями. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура: на востоке и юге ночью +4+9 градусов, днем +7+12, в Крыму +15+20; на остальной территории ночью 0 -5 градусов (в центральных областях 0+5), днем +2+7. В Карпатах ночью -4-9 градусов, днем около 0.

Погода 19 ноября в Киеве 19 ноября в Киеве

Погода в Киеве и области 19 ноября будет облачной с прояснениями, без осадков.

Реклама

Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура по области днем +2+7 градусов. В Киеве днем ожидается +3+5 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко информировала, что 19 ноября в Украине ожидается холодная погода с осадками в некоторых регионах. Дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег, будут преобладать на юге, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. Большинство западных, северных областей, Винницкая и Полтавская области будут без существенных осадков.