Прогноз погоды для Украины ухудшился: в каких регионах будет холоднее всего в течение недели

В Украине ожидается понижение температуры воздуха. Однако во второй половине недели активизируется западный перенос воздушных масс с северной части Атлантического океана, поэтому средняя температура воздуха снова повысится.

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, когда и где будут морозы.

Понедельник, 13 января

Ночью ожидается умеренный снег и мокрый снег в Крыму и Приазовье, а также на юге Донбасса. Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...-5 °С, в Карпатах -5...-10 °С.

Вторник, 14 января

Под влиянием гребня антициклона с запада на большей части территории осадков не предполагается. На дорогах местами гололедица. °С, в Карпатах и Прикарпатье -12...-17 °С, в горных котловинах около -20 °С

Среда, 15 января

В западных областях, а также местами в северной части страны ожидается снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 °С, в Карпатах и на Прикарпатье, а также местами в южной части -8...-13°С.

Четверг, 16 января

Небольшой снег возможен местами в западной части страны, а также на крайнем востоке. На дорогах местами гололедица. с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...-5 °С, в Карпатах -5...-10°С.

Пятница, 17 января

В Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, только в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь и туман, возможен слабый гололед. Температура ночью составит -4…+1°С, днем +2…+7°С, в Карпатах около 0 °С.

Суббота, 18 января

В Украине ожидается погода без существенных осадков, днем и вечером в северных и северо-восточных регионах пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха предполагается ночью -2…+3°С, днем +2…+7°С.

Воскресенье, 19 января

В большинстве регионов Украины, за исключением западной части, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Кое-где возможен туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем ​​-1...+4°С.

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание. В некоторых областях ожидаются серьезные минусы.

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