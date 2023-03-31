Прогноз погоды на 1 апреля: в Украине будет дождливо, но тепло

В субботу, 1 апреля, в Украине будет дождь, а местами еще и сильный ветер. Температура воздуха – плюсовая.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. В большинстве областей будет дождь. Лишь днем на Левобережье без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью в юго-восточной части возможны порывы до 15-18 м/с.

Ночью в областях температура воздуха будет 1-6°, но на востоке она опустится до 1° мороза. Днем синоптики прогнозируют 3-8° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 1 апреля, облачно с прояснениями. В регионе прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью будет 3-5° тепла, а днем воздух прогреется до +12-14°. В области ночью столбики термометров покажут 1-6° тепла, а днем – до 9-14° тепла.

Погода в апреле

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что второй месяц весны приготовил неприятные сюрпризы. В Украине будет прохладной и богатой осадками. В первые десять дней месяца ожидаются дожди, снег и заморозки. Вторая декада будет немного теплее, осадков станет меньше, но высокие плюсовые температуры не прогнозируются.

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