Прогноз погоды на 1 февраля: в Украине будет прохладно, местами гололедица и дождь

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями.
Во вторник, 1 февраля, в Украине будет прохладно, но без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. Облачно с прояснениями. В Украине без существенных осадков. В Карпатском регионе небольшой снег. Днем на юге Одесской области небольшой дождь. На большей части территории страны на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Днем температура воздуха будет 3 градуса мороза до 2 градусов тепла. В Карпатах будет прохладнее – 5-10 градусов мороза. На юге столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов тепла.
В Киеве 1 февраля облачно с прояснениями. Днем существуют осадки. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Днем на столбиках термометра 0-2 градуса мороза.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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