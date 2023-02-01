Прогноз погоды на 1 февраля: в Украине местами небольшой снег и сильный ветер.

В среду, 1 февраля, в нескольких регионах Украины осадки в виде снега и сильные порывы ветра. На дорогах гололедица

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине небольшой снег, а днем местами с дождем. В Закарпатье умеренные осадки. Лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. На западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Днем в Украине будет от 2° мороза до 3° тепла. На юге и Закарпатье столбики покажут 1-6° тепла. В Карпатах небольшой снег. Температура днем 4-9° мороза.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе будет облачно. Небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В области днем будет от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура воздуха днем будет сановить 0-2° тепла.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет человек в 2023 году . По его словам, в начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой.

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