Прогноз погоды на 1 июля в Украине: дождь с грозами, но температура до +31°

В субботу, в первый день июля, в Украине будет жаркая. Впрочем, в некоторых областях будут дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью на севере Левобережья будет кратковременный дождь. Днем на западе и востоке страны умеренные кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. Днем столбики термометров поднимутся до 23-28° тепла. В южных областях Украины будет теплее: воздух прогреется до +31°С. В Карпатах прохладная погода: ночью температура воздуха будет +6-11°, а днем +16-21°.

Прогноз погоды на субботу, 1 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 июля

В Киевской области в субботу будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +12-17°. Днем поднимется до +23-28°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, а днем – 25-27° выше нуля.

Прогноз погоды на июль.

В Укргидрометцентре сообщают, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13° до 18° выше нуля.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, июль всегда – самый теплый месяц года, в нем почти не бывает холодных ночей, как в июне или августе. Еще одна отличительная черта июля – жаркая, но неустойчивая погода с грозами, шквалами, ливнями, градом.

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