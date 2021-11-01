Прогноз погоды на 1 ноября: в Украине будет тепло, но местами — дождь.

Прогноз погоды на 1 ноября: в Украине будет тепло, но местами — дождь.

Синоптики прогнозируют облачность.

В понедельник, 1 ноября, в Украине будет по-осеннему тепло.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине без осадков. Лишь в северных областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +11-16 градусов. На западе местами воздух прогреется до +13 градусов. В южных и восточных областях столбики термометров покажут 14-16 градусов выше нуля. В северных и центральных до +14 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 1 ноября переменная облачность. Осадков не предполагают. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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