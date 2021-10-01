Прогноз погоды на 1 октября: в Украине будет осенняя солнечная погода

Прогноз погоды на 1 октября: в Украине будет осенняя солнечная погода

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В пятницу, 1 октября, в Украине будет солнечно, но прохладно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность. В Украине не дождь. Небольшие осадки возможны только на Волыни, Закарпатье и в Львовской области. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 11-16 градусов. На западе столбики термометров покажут около 15 градусов тепла. Прохладнее будет в центральных, северных и восточных областях — 13-14 выше нуля. На Закарпатье воздух прогреется до +20.

Укргидрометцентр

ВКиеве 1 октября будут прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 13-15 градусов теплая.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Метеозависимость: украинцев ожидает сухая приятная погода на грядущей неделе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку