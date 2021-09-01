Прогноз погоды на 1 сентября: начало осени в Украине будет дождливым и прохладным

Прогноз погоды на 1 сентября: начало осени в Украине будет дождливым и прохладным

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В среду, 1 сентября, в Украине будет холодная и дождливая погода.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей. На Закарпатье и в Карпатах — значительные осадки. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 21-26 градусов. Теплее будет на юге и востоке страны: воздух прогреется до +29. В западных регионах холодно — 15-20 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 1 сентября будут прохладно и облачно. Днем осадков не прогнозируют. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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