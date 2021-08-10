Прогноз погоды на 10 августа: местами в Украине — дождь и грозы, но будет жарко

Прогноз погоды на 10 августа: местами в Украине — дождь и грозы, но будет жарко

Синоптики обещают переменную облачность.

Во вторник, 10 августа, Украине будет тепло, но местами пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. На территории Украины осадков не будет. Лишь в юго-восточной части кратковременные дожди — в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Дождливо и в Прикарпатье и на севере. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 25-30 градусов тепла. Жаркое будет в восточных и северных областях: местами столбики термометров достигнут 33 градусов. Прохладнее — на западе: 22-27 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 10 августа будет немного облачно. Синоптики обещают местами кратковременный дождь. Скорость северного ветра 3-8 м/с. Температура составит 28-30 градусов тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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