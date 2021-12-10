Прогноз погоды на 10 декабря: в Украине потеплеет, но будет ветрено, местами — дождь.

Прогноз погоды на 10 декабря: в Украине потеплеет, но будет ветрено, местами — дождь.

Синоптики прогнозируют облачность.

В пятницу, 10 декабря, в Украину придет потепление.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В стране без существенных осадков. Лишь на западе дождь и мокрый снег. Утром в большинстве областей туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем 4-9 градусов тепла. В южных областях и в Крыму столбики термометров поднимутся до +10-15. На западе будет прохладно: днем от 0 до 5 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 10 декабря будет облачно. Днем обещают без существенных осадков. Утром – туман. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +6-8 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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