Прогноз погоды на 10 февраля: из Украины не отступают морозы, осадков не будет

В пятницу, 10 февраля, в Украине в течение суток ожидается морозная погода. Осадков в Украине не прогнозируют. На дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре

В регионах переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Ночью в большинстве регионов температура будет 9-14 градусов мороза, но в центре и на востоке местами приморозит до -17-22 градусов. На крайнем юге страны будет 3-8° мороза. Днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 10 февраля переменная облачность. Без осадков. На дорогах в области местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

В области ночью будет 9-14° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью температура опустится до -10-12° мороза, а днем около 0°.

Погода в Карпатах

В Карпатах осадки не прогнозируются. Ночью местами температура воздуха опустится до 17-22° мороза. Днем — 7-9° мороза.

На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что с 8-10 февраля в большую часть Европы поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Потому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление.

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