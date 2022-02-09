Прогноз погоды на 10 февраля: в Украине потеплеет, температура поднимется до +12

Прогноз погоды на 10 февраля: в Украине потеплеет, температура поднимется до +12

Облачно с прояснениями.

В четверг, 10 февраля, в Украине местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По сообщению синоптиков, в Украине облачно с прояснениями. Ночью на западе и севере, а днем на востоке небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем на столбиках термометров будет от 4 до 9 градусов тепла. Теплее будет в Прикарпатье, Одесщине и Николаевщине: +10-12 градусов. Тем временем на востоке – до +3 градусов. В Карпатах – около нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве в четверг облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем без осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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