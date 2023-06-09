Прогноз погоды на 10 июня: в Украине будут дожди и грозы

В субботу, 10 июня, во многих регионах Украины будет дождь. Кроме того, местами будут грозы и шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах 10 июня переменная облачность. На западе, севере, Винницкой, Херсонской и Запорожской областях будут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков. В западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью в Украине температура воздуха будет 14-19 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Чуть ниже будет температура воздуха на западе страны – 19-24° тепла. В центре, в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +30°. На высокогорье Карпат ночью синоптики прогнозируют +8-13 °, днем +14-19 °.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В субботу в Киевской области будет переменная облачность. Ночью осадки не прогнозируют, но днем кратковременный дождь и гроза. Объявлен I уровень опасности.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 14-19°. Днем температура воздуха поднимется до 23-28 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +16-18°, а днем — около 26-28° тепла.

Как сообщалось, синоптики сообщают об ухудшении погоды в Херсонской области. Ненастье накроет регион в течение 11-13 июня.

Читайте также: