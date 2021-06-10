Прогноз погоды на 10 июня: во всех регионах Украины не прекращаются дожди и грозы

Синоптики обещают переменную облачность.

В четверг, 10 июня, дожди и грозы не отступают из Украины.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В большинстве областей Украины будут умеренные кратковременные дожди, а местами — грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Местами — шквалы 15-20 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 20-25 градусов тепла. В восточных и южных областях на столбиках термометров — около +25. В центре и на севере будет около 23 градусов тепла. В западных регионах воздух прогреется до +24 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 10 июня переменная облачность. Днем — умеренный кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит 22-24 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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