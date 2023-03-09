Прогноз погоды на 10 марта: в Украине будет тепло, но дождливо

В пятницу, 10 марта, в Украине ожидаются осадки. Впрочем, температура поверья будет теплой: и днем, и ночью будет плюс.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью в Украине, а днем в восточных, юго-восточных областях, а также в Закарпатье и Волыни будет небольшой дождь. На севере – с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет 2-7° тепла, но на севере страны от 2° тепла до 3° мороза. Днем прогнозируют 8-13° тепла. Но в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +17°. В северных областях будет 4-9° тепла.

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 10 марта облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, но днем без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем 4-9° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около нуля, а днем поднимутся до 6-8° тепла.

Напомним, синоптики рассказали, как удивит первый весенний месяц. В Украине первый месяц весны, март, будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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