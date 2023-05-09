Прогноз погоды на 10 мая в Украине: местами будут дожди, а местами — заморозки

В среду, 10 мая, в Украине местами не прекратятся осадки. Также в ближайшую ночь во многих областях ожидаются заморозки и на поверхности почвы, и в воздухе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В восточных и юго-восточных областях, а также в Одесской области будут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории Украины — без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве областей будет 1-6° тепла. На западе, в Житомирской и Винницкой областях, в воздухе сильные заморозки — 0-5°. В Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях заморозки 0-5 ° будут на поверхности почвы. Днем воздух прогреется до +10-15°. В Закарпатье столбики термометров поднимутся до +15-20°.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В регионе 10 мая прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

Ночью температура в Киевской области будет 1-6 градусов тепла, а также на поверхности грунта заморозки — 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до +8-13°. В Киеве днем столбики термометров покажут +3-5° тепла, днем столбики термометров поднимутся до +12-14°.

Погода в мае

По данным "Укргидрометцентра", в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, а максимум – 30-37°.

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