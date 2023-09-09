Прогноз погоды на 10 сентября: воскресенье в Украине будет солнечным и теплым

На западе погода порадует большее тепло, чем в других регионах.

В воскресенье, 10 сентября, погода в Украине будет солнечной и по-осеннему теплой. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В воскресенье в областных областях будет небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Украине ночью столбики термометров покажут всего +4-9°. Днем на подавляющем большинстве территории страны воздух прогреется до 18-23° тепла.

Теплее будет на западе страны, а также в Одесской областях: ночью температура составит +8-13°, а днем столбики термометров поднимутся до +21-26°.

Погода в Киеве

В воскресенье в Киеве и области будет небольшая облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В области температура воздуха ночью будет +4-9°, днем – 18-23° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 7-9° тепла, а днем воздух прогреется до +20-22°.

Как сообщалось, первые заморозки придут в Украину уже в эти выходные. В ближайшие дни погодные условия в Украине сформируются под влиянием антициклона "Patricia", который придет к нам с севера Европы.

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