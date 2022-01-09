Прогноз погоды на 10 января: Украину охватят снег, мороз и туман.

Днем температура – от +3 до -4 градусов.

В понедельник, 10 января, в территорию Украины охватывают осадки в виде снега и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также читайте Теплее обычного: синоптикиня рассказала о погоде в январе и феврале

Ночью в Украине, кроме заката, будет мокрый снег. Днем в восточной части местами небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. На дорогах гололедица. Скорость юго-восточного ветра – 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На юге — будет теплее: ночью около нуля, а днем — +1-6 градусов. В Карпатском регионе прохладнее: -7-12 градусов ночью, а днем – до +3 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 года в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

Читайте также: