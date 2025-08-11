Прогноз погоды на 11 августа: Украину ожидают кратковременные дожди и грозы, но не везде

В Украине 11 августа местами дожди и грозы

В Украине в понедельник, 11 августа, погода будет облачной с прояснениями. Ночью в северных, местами центральных и западных областях, днем на Левобережье страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части страны днем возможны местами сильные порывы до 15-20 м/с.

Температура днем будет теплой и комфортной, а ночью становится заметно прохладнее. В южной части ночью 18-23°, днем 28-33°.

На остальной территории ночью 12-17 °, в центральных областях до 20 °, днем 23-28 °, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25 °.

В Киеве и Киевской области 11 августа облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице ночью 15-17 °, днем 22-24 °. В области колебания несколько больше — ночью 12-17°, днем 20-25°.

Напомним, в Украину идет похолодание . Ожидается понижение температуры и грозы. Синоптики прогнозируют прохладу и сильный ветер в большинстве регионов Украины.