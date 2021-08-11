Прогноз погоды на 11 августа: в Украине пройдут дожди, температура — до +33

Прогноз погоды на 11 августа: в Украине пройдут дожди, температура — до +33

Синоптики обещают переменную облачность.

В среду, 11 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди — в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем дожди на западе, а также в Сумской и Харьковской областях. На остальной территории — без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 24-29 градусов тепла. Жаркое будет в восточных и северных областях: местами столбики термометров достигнут 33 градусов. Прохладнее — на западе и севере: около 28 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 11 августа будет немного облачно. Синоптики обещают, что осадков не будет. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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