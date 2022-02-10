Прогноз погоды на 11 февраля: в Украине потеплеет до +12, местами — снег с дождем.

Прогноз погоды на 11 февраля: в Украине потеплеет до +12, местами — снег с дождем.

Облачно с прояснениями.

В пятницу, 11 февраля, в Украине станет теплее, местами – осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По сообщению синоптиков, в Украине облачно с прояснениями. На территории страны без существенных осадков. Лишь в северо-восточных областях небольшой мокрый снег. Днем на западе – небольшой дождь. В Карпатах – с мокрым снегом. В большинстве регионов на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем на столбиках термометров будет от 4 до 9 градусов тепла. Теплее будет на юге: местами до +12 градусов. В Карпатах – около нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве в пятницу облачно с прояснениями. В столице без осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла. Днем воздух прогреется 5-7 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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