Прогноз погоды на 11 февраля в Украине: потеплеет, снег и дождь накроют западные регионы

В регионах переменная облачность.
В субботу, 11 февраля, на Украине будет морозная погода. В регинах будут осадки. Снег и дождь покроют западные регионы. На дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре
В регионах переменная облачность. Ночью в западных, днем и северных и Винницкой областях снег. Погода в западных областях: Днем в западных областях будет снег с дождем. На остальной территории без осадков.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Впрочем, в западных, северных областях днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Ночью в большинстве регионов температура будет 5-10° мороза. В западных, северных и Винницких областях 0-5° мороза; Днем столбики термометров покажут от 1° мороза до 4° тепла.
Прогноз погоды в Киевской области
В регионе 11 февраля переменная облачность. Ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица. Скорость западного и юго-западного ветра будет 7-12 м/с. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.
В области ночью будет 0-5° мороза, а днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью температура опустится до 1-3° мороза, а днем — 1-3° тепла.
Погода в Карпатах
В Карпатах осадки не прогнозируются. Днем местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Карпатах ночью температура воздуха опустится 11-17°, а днем 2-7° мороза.
На высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областей находится умеренная снеголавинная опасность.
Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что с 8-10 февраля в большую часть Европы поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Потому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление.
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