Прогноз погоды на 11 июля: где в Украине будет жара, а где будут лить дожди

Погода в Украине 11 июля / © ТСН

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Погода в Украине 11 июля снова будет контрастной. Жара несколько спадет, но еще удержится в восточных областях. В то же время в части регионов будут лить дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

На западе Украины температура воздуха 11 июля составит +18+22 градуса, на севере жара ослабнет до +25+29, однако в Сумской области еще будет до +30 градусов.

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В центральных областях в течение дня ожидается +26+29 градусов, в Винницкой области только +22. В Днепропетровской еще будет печь до +35 градусов.

Температура воздуха на юге — от +28 в Одесской области до +35 градусов в Запорожской области и Крыму.

Сильная жара до +34+38 градусов сохранится в восточных областях.

В Карпатах и на Закарпатье возможны дожди с грозами. Кроме того, днем кратковременные летние ливни местами пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, дойдут до Днепра с районами. На остальной территории — без осадков.

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Погода в Киеве 11 июля наконец станет прохладнее: днем жара ослабнет до +25+27 градусов.

К слову, 10 июля Львов второй день подряд заливают дожди. Из-за сильного ливня подтопило несколько улиц города и насаленных пунктов рядом. Река Зубра вышла из берегов. Под водой оказались машины.