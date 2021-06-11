Прогноз погоды на 11 июня: в Украине не утихают дожди и грозы

Синоптики обещают переменную облачность.

В пьятницу, 11 июня, дожди и грозы не отступают из Украины.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В большинстве областей Украины будут умеренные кратковременные дожди, а местами — грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Украине обещают в пределах 21-26 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 11 июня переменная облачность. Днем — умеренный кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит 22-24 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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