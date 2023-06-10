Прогноз погоды на 11 июня: воскресенье в Украине будет дождливым и с грозами

Воскресенье, 11 июня, в Украине будет дождливым. Регионы охватят грозы и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В воскресенье в областях будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Впрочем, в большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях – значительный дождь. Днем на юге в отдельных районах будет град. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, но порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет 14-19° тепла. Чуть прохладнее в ночные часы будет в западных и северных областях — 11-16°. Днем воздух прогреется до 19-24° тепла. На западе и севере столбики термометров покажут +16-21°.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 11 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе облачно с прояснениями. Кроме того, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Порывы – до 15-20 м/с.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют +11-16 °. Днем температура воздуха поднимется до +21° тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +13-15°, а днем — около 17-19° тепла.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" сообщали, что июнь в Украине будет теплым. Средняя месячная температура в июне будет в пределах от 18° до 23° тепла. В горах будет прохладнее – +15°-19°.

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