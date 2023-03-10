Прогноз погоды на 11 марта: в Украине станет холоднее, будут сильный ветер и дождь с мокрым снегом

В субботу, 11 марта, в Украине ухудшится погода. В регионах будет дождь, местами – с мокрым снегом. Также почти во всех областях будет сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно. Ночью на западе, юге и в центре, а днем по всей Украине – дождь. В Карпатах – еще и с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом в западной части на западный – 7-12 м/с.

Впрочем, днем в Украине, кроме Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Ночью температура воздуха будет 2-7 градусов тепла, в северо-восточных областях страны – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют 8-13° тепла. На юге Одесской области воздух прогреется до +17°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 11 марта облачно. Ночью осадков не будет, но днем будет дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в Киевской области будет +2-7°, днем – 8-13° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +3-5°, днем поднимутся до +10°.

Погода в Карпатах

В Карпатах завтра дождь с мокрым снегом. Также будут сильные порывы ветра – до 15-20 м/с. Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности.

Значительная снеголавинная опасность сохраняется на высокогорье Закарпатья и Прикарпатья. Низкая снеголавинная опасность в горах Львовской и Черновицкой областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", – говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует местами снижение температуры, дожди со снегом и ветром. В выходные, 11-12 марта, погода будет носить неустойчивый характер с чередованием гребней высокого давления и атмосферных фронтов.

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