- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогноз погоды на 11 ноября: где ожидаются дожди и понижение температуры
Во вторник, 11 ноября, в Украине ожидаются осадки и прохлада.
Завтра, 11 ноября, в течение дня будут идти дожди в большинстве областей Украины. Будет несколько прохладная погода.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Как отметила эксперт, температура воздуха снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей. Ожидается +6+10 градусов, на востоке +10+13 градусов. В южной части весенние +13+17 градусов.
«В Киеве 11 ноября также дождей станет больше, тепла станет меньше, в течение дня в столице всего +7+9 градусов», — добавила Диденко.
Ранее в Украине предупредили о неблагоприятных явлениях 10 ноября.
Ночью и утром, кроме северной части, будет наблюдаться туман. Видимость будет составлять 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.