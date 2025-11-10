ТСН в социальных сетях

Украина
131
Прогноз погоды на 11 ноября: где ожидаются дожди и понижение температуры

Во вторник, 11 ноября, в Украине ожидаются осадки и прохлада.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © Pixabay

Завтра, 11 ноября, в течение дня будут идти дожди в большинстве областей Украины. Будет несколько прохладная погода.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Как отметила эксперт, температура воздуха снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей. Ожидается +6+10 градусов, на востоке +10+13 градусов. В южной части весенние +13+17 градусов.

«В Киеве 11 ноября также дождей станет больше, тепла станет меньше, в течение дня в столице всего +7+9 градусов», — добавила Диденко.

Ранее в Украине предупредили о неблагоприятных явлениях 10 ноября.

Ночью и утром, кроме северной части, будет наблюдаться туман. Видимость будет составлять 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

