Прогноз погоды на 11 ноября: в Украине будет солнечная, но прохладная погода

Прогноз погоды на 11 ноября: в Украине будет солнечная, но прохладная погода

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 11 ноября ,на все территории страны будет прохладно, но сухо.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине – без осадков. Ветер южного направления, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +4-9 градусов. На востоке воздух прогреется до +6 градусов. В южных областях и по крайней мере местами столбики термометров поднимутся до 10-13 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах –5-7 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 11 ноября облачно с прояснениями. В столице без осадков. Скорость южного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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