Прогноз погоды на 11 октября: где в Украине будут сильные заморозки

В среду, 11 октября, в Украине ожидаются сильные заморозки. Днем будет тепло и без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине в среду переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью сильные заморозки 0-5°. Впрочем, тепло в ночное время еще удержится в Закарпатье и побережье морей: там температура воздуха будет 1-6° тепла.

"Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности). В столице заморозки 0-2° (І уровень опасности)", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о заморозках в ночь на 11 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Днем столбики термометров покажут +9-14°. В западных и Одесской областях погода порадует большим теплом – до +17°. В Карпатах днем воздух прогреется до +6-11°.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября.

Погода в Киеве

В Киеве и области в среду переменная облачность. В столичном регионе тоже без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Киевской области сильные заморозки 0-5°. Днем температура воздуха поднимется до 9-14 тепла. В Киеве ночью тоже заморозки, но до 0-2°. Днем столбики термометров покажут 12-14°.

Когда в Украине потеплеет

Синоптикиня Наталья Голеня рассказала, когда в Украину вернется тепло. По ее словам, в ближайшее время в страну зайдет теплая воздушная масса с запада Европы. С 12 октября будет повышение дневной температуры до диапазона +18…+20 градусов. Ночная температура уже будет около +8…+10 градусов.

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