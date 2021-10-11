Прогноз погоды на 11 октября: в Украине будет солнечно и тепло

Прогноз погоды на 11 октября: в Украине будет солнечно и тепло

Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

В понедельник, 11 октября, в Украине будет солнечно и тепло.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность. В стране будет сухо — осадков не предвидится. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 14-16 градусов. На западе и в центре воздух прогреется до + 12-14 градусов. Прохладно будет на севере: столбики термометров покажут 12-13 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах — около +17. Теплее сегодня будет Закарпатье — 18 градусов тепла.

В Киеве 11 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость го ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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