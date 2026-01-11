Прогноз погоды на 11 января: где сегодня будет холоднее всего

В Украину пришли морозы / © Associated Press

В воскресенье, 11 января, ожидается снег и дождь в южных, восточных регионах и отдельных частях центров страны. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Обильный снег, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега и гололедица ожидаются на юге, востоке, днем и в большинстве центральных областей Украины, днем и в Харьковской области, на дорогах гололедица, порывы южного ветра 15-20 м/с.

Потепление с дождем и гололедицей идет на юг, восток и в центр Украины, на севере и западе еще свирепствуют морозы.

В столице и области 11 января ожидается облачная погода с периодами прояснений и без существенных осадков. На дорогах местами возможно образование гололеда. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять приблизительно -16-18°C, днем — около -10 -12°C.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах», — отмечают синоптики.

Напомним, по предварительным прогнозам, морозы продлятся еще несколько дней, однако с 15 января в большинстве регионов Украины ожидается ослабление холодов. В дневные часы 16-17 января возможно потепление в оттепель. В то же время, синоптики отмечают, что это потепление не будет окончательным, ведь зима еще в середине своего сезона.