Прогноз погоды на 11 января: в Украине будет мокрый снег, температура днем — до 9° мороза

В Украине 11 января местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. В северных областях на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Впрочем, на юге и востоке местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В западных и Одесской областях ночью и утром небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха от 2° тепла до 3° мороза. Днем – 1-6° тепла.

На остальной территории осадки не прогнозируют. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег. Ночью колонки термометров покажут -5-10°. Днем будет до -6°. В восточных и Сумской областях ночью 12-17° мороза, а днем от -4 до -9°.

Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области — облачно с прояснениями. Ночью будет небольшой снег, но днем без осадков. На дорогах гололедица. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с.

В Киевской области ночью будет 5-10° мороза, а днем 1-6° мороза. В Киеве ночью столбики термометров опустятся до -6-8°. Днем будет – 3-5°.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин дал неожиданный прогноз на январь 2023 года. По его словам, очень велика вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более характерной к началу апреля, чем к январю.

Читайте также: