Прогноз погоды на 11 января: в Украине будет снег, местами — сильный ветер

В четверг, 11 января, на всей территории Украины будет мороз и небольшой снег. На дорогах — возможна гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине временами небольшой снег. Ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях — без осадков. На дорогах — гололедица. На севере страны местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 2-7° мороза. В западных областях будет холоднее – 8-13° мороза. Днем столбики термометров покажут 0-5° мороза. В южной части страны воздух прогреется до 0-3° тепла. В Карпатах ночью прогнозируют -10-15°, днем 4-9° мороза.

Погода в Киеве

В Киевской области 11 января будет облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. В области местами будет сильный ветер – 15-18 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет -2-7°, а днем 0-5° мороза. В Киеве столбики термометров в течение суток покажут 1-3° мороза.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила о новой волне похолодания. Хотя мощных морозов не будет, но до 20° мороза температура воздуха все же снизится.

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