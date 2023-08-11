Прогноз погоды на 12 августа: порадует ли суббота теплом

В Карпатах будет прохладно.

В субботу, 12 августа, в некоторых регионах Украины погода будет дождливая. Температура воздуха не будет высокой. Местами воздух прогреется до +28°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на Левобережье, Черниговской, Сумской и Полтавской областях будут дожди и местами — грозы. В отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. Днем будет дождь на севере Украины. На остальной территории страны без осадков.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять +11-16°, а днем столбики термометров покажут 19-24°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10°, а днем – 14-19° тепла.

Высшая температура в ночные часы будет в южной части, восточных, а также большинства центральных областей — 15-20°, а днем воздух прогреется до +23-28°.

Прогноз погоды в Украине на 12 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Местами в регионе прогнозируют кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +11-16°, а днем поднимется до +19-24°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16° тепла, днем – +22-24°.

Напомним, синоптики назвали области, которым 12 августа не повезет с погодой. В ряде областей будут дожди, иногда с градом и сильными шквалами.

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