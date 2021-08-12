Прогноз погоды на 12 августа: в Украине похолодает, местами дожди

Прогноз погоды на 12 августа: в Украине похолодает, местами дожди

Синоптики обещают переменную облачность

В четверг, 12 августа, в Украине будет как сухая, так и дождливая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди: местами предупреждают о град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны — без осадков. Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 23-28 градусов тепла. Жаркое будет на востоке и севере: местами столбики термометров достигнут +31 градуса. Прохладнее — в западных областях: около 25 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 12 августа будет немного облачно. Синоптики осадков не предвидится. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Температура составит 24-26 градусов тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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