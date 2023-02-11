Прогноз погоды на 12 февраля: местами в Украине осадки и сильный ветер, температура — до +6°

В Карпатах будет мокрый снег.

В воскресенье, 12 февраля, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах кое-где гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и днем в юго-восточной части и Карпатах будет мокрый снег. На остальной же территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, но местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью в регионах температура будет 1-6° мороза. Днем столбики термометров покажут от ° мороза до 3° тепла. В южной части страны и Закарпатье температура поднимется до +6°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, но днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Скорость северо-западного ветра будет 7-12 м/с. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

В области ночью будет 1-6° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью температура опустится до 2-4° мороза, а днем — 2° тепла.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что с 8-10 февраля в большую часть Европы поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Потому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление.

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